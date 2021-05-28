Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromunun belirtileri nelerdir? Kaçış sendromu nasıl anlaşılır? İşte tedavisi

Kaçış sendromu hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil'in geçirdiği rahatsızlığın hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Uzun süredir kaçış sendromu nedeni ile tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in hastalığının nedenleri ise merak konusu oldu. İşte, kaçış sendromu belirtileri, teşhisi ve tedavisi... KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR? “Kaçış sendromu ne demek?” sorusu rahatsızlık hakkında en sık sorulan sorulardan biridir. Oldukça nadir görünen kaçış sendromu rahatsızlığını kısaca; hastanın tansiyonunun ani bir şekilde düşmesine, vücudunun belirli bölgelerinde şişlikler oluşmasına ve kişinin ciddi bir şoka girmesine neden olan bir hastalık olarak tanımlamak mümkündür. Hastalığın oluşumunu ise şu şekilde ifade etmek mümkündür: Bu rahatsızlığın temelinde vücuttaki kılcal damarların içinde bulunan birtakım elementlerin ve sıvıların bilinmeyen bir sebeple hızlı bir şekilde damar dışına çıkması yatar. Böylece damar dışına hücum eden sıvı ve elementler, kalp, karın zarı ve akciğerler gibi vücudun iç bölümlerinde bulunan boşluklarda ve kasların içinde birikir ve şişlikler oluşur.

Damarların içinden vücudun başka kısımlarına sıvı sızması nedeniyle, damardaki kan basıncı oranı ani olarak düşüşe geçer. Bu durum ise, kişinin tansiyonunun aniden düşmesine ve ciddi bir şoka girmesine neden olurken, acil bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı durumlarda ölüme sebebiyet verebilir.

Bununla birlikte, damardaki sıvının dışarı akması nedeniyle kandaki albümin seviyesi düşer. Bu da kanın akıcılığını azaltır ve kanda bir yoğunlaşma görülür. Dünyada ve ülkemizde nadir görülen bu rahatsızlık, bulaşıcı değildir ve henüz tespit edilmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR? Yıllar boyu bir belirti vermeden de varlığını sürdürebilen kaçış sendromu, kişinin normal hayatına devam etmesine olanak sağlamaktadır. Ancak belirtiler ataklar şeklinde ortaya çıkmaya başladığında kişi bir hekime görünür ve teşhis yoluna gidilir. Ayda bir yaşanan atakların yeniden ortaya çıkması kimi zaman yıllar sonra olabilir. Çoğunlukla tekrar eden şoklarla ortaya çıkan hastalıkta, kişiler yeni bir atak yaşamadan bir gün öncesinde gribal enfeksiyon benzeri belirtiler yaşayabilir. Yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, ateş yükselmesi ve halsizlik olarak görülen bu belirtilerin ardından aktifleşen kaçış sendromu atağı sırasında daha ağır belirtiler görülebilir. Peki, kaçış sendromu belirtileri nelerdir? Hastalığın yaygın görülen belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kanda yoğunlaşma

Ani düşen tansiyon

Bulantı ve kusma

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Bağırsaklarda oluşan ödem

Vücudun belirli kısımlarında şişlik oluşumu

Şok

Karında biriken asit

Bu belirtilerin yanı sıra kaçış sendromuna sahip hastalarda damarlardaki sıvıların damar dışına çıkmasının ardından bu sıvılar akciğer zarı ve kalpte sıvı birikmesine neden olduğu için akciğer ve kalp yetmezliği de yaşanabilir. Bu durum ise yaşamı riske sokan tehlikeli bir hale dönüşebilir. KAÇIŞ SENDROMU NEDENLERİ Dünya çapında kaçış sendromunun nedenlerini, hala tıp literatüründe pek çok araştırmaya konu olmaktadır. Damarda bulunan mineral, sıvı ve proteinlerin damar dışına difüzyonuyla ağır şok tabloları yaşanmasına neden olan bu rahatsızlıkta, damardaki sıvıların neden damar dışına çıktığı, böyle bir duruma neyin sebep olduğu üzerine pek çok araştırma yapılıp, olasılıklar üzerinde durulsa da henüz tam bir neden tespit edilememiştir. Diğer yandan, hastalığın nedenlerine dair araştırmalar yapılırken, başta kan ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar olmak üzere birtakım ilaçların kaçış sendromuna zemin hazırladığı kanısına varılmıştır.