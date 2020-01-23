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  4. Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil'den duygulandıran paylaşım!

Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil'den duygulandıran paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağırarak vasiyetini imzalamasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in tedavisi sürüyor! Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil babasıyla ilgili yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, yıllardır mücadele gösterdiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve son günlerde yeniden yoğun bakıma alınmasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil düğün videosunu paylaşarak, “Tarih 18.12.2019 benim düğünüm, gelenler çok iyi hatırlar ki bütün gece kızı evleniyor diye kendini tutamayıp saçlarımı koklayarak ağladı canım babam… O kadar düşkündür bana ve kardeşlerime… Şimdi yine hastanede, ama iyi olacak Allah büyük” notun ekledi.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde vasiyetini hazırlatmıştı.


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