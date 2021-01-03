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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önce uyardı sonra ifşa etti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önce uyardı sonra ifşa etti

03.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önce uyardı sonra ifşa etti

Babası Mehmet Ali Erbil tarafından dekolte sansürüne uğrayan Yasmin Erbil bir dergi için cesur pozlar verdi. Yasmin Erbil ayrıca "Çirkin erkekleri beğeniyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz haftalarda babasının dekoltesine uyguladığı sansürle olay olan Erbil, Women's Style Türkiye dergisine kapak oldu.

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Yasmin Erbil paylaştığı pozlarla takipçilerini büyüledi. Erbil dergiye yaptığı açıklamada "Çirkin erkekleri beğeniyorum" dedi.

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Dergiye verdiği cesur pozları paylaşan Yasmin Erbil paylaşımında "Ben çirkinim diye dm kutumu doldurmayın arkadaşlar, öptüm" yazdı.

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Yasmin Erbil daha sonra bir takipçisini de ifşa etti.


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