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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı salladı

10.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil süper minili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı salladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Annesi Nergis Kumbasar'a süper minisiyle pozlar veren Yasmin Erbil hayranlarından tam not aldı.

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Kasığına kadar yırtmacı da olan Erbil'in pozlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ah mali ah sen hasta hasta sürünüyorsn kızın orda burda soyunuyor ateş başa vurmuş dikkat et kıza

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