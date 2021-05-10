Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı salladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Annesi Nergis Kumbasar'a süper minisiyle pozlar veren Yasmin Erbil hayranlarından tam not aldı.

Kasığına kadar yırtmacı da olan Erbil'in pozlarına beğeni yağdı.



