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  4. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi kimdir, kaç yaşında? Mali ev halini paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi kimdir, kaç yaşında? Mali ev halini paylaştı!

22.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde gelen güzel haberleri ile Erbil, sevenlerini mutlu etti. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 64 yaşına girdi. Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil ve Tuğba Coşkun’dan olan oğlu Ali Sadi Erbil ile ev halini paylaştığı bir fotoğraf yayımladı. Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi Erbil’i görenler ise gözlerine inanamadı.

Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi Erbil, gözlerden uzak bir şekilde büyümüştü. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Ali Sadi Erbil’in son halini görenler, “tıpkı babası” yorumlarını yaptı. 2006 yılında dünyaya gelen Ali Sadi Erbil’in babasına benzerliği görenleri şoke etti.

Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralanmış ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, sevenlerine güzel haberi geçtiğimiz günlerde vererek, sağlığının gittikçe iyiye gittiği bilgisini paylaştı.
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil, son olarak oğlu Ali Sadi ve kızı Yasmin ile beraber olduğu fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyfinin yerinde olduğu anlaşılıyor.
Önceki gün de kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve Arto ile Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında görüntülenen Mali, “Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim” demişti.
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