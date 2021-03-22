Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi kimdir, kaç yaşında? Mali ev halini paylaştı!

Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi Erbil, gözlerden uzak bir şekilde büyümüştü. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Ali Sadi Erbil’in son halini görenler, “tıpkı babası” yorumlarını yaptı. 2006 yılında dünyaya gelen Ali Sadi Erbil’in babasına benzerliği görenleri şoke etti.

Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralanmış ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, sevenlerine güzel haberi geçtiğimiz günlerde vererek, sağlığının gittikçe iyiye gittiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil, son olarak oğlu Ali Sadi ve kızı Yasmin ile beraber olduğu fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyfinin yerinde olduğu anlaşılıyor.