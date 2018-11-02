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Mehmet Ali Erbil'in sağlığı nasıl? İşte son durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlığı nasıl? İşte son durumu

Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış ve kaburgasının akciğerine battığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, ikinci kez uyutuldu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIĞI NASIL?

Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Bu abimlerin sünneti. Solda Mehmet Ali Erbil sağda Mustafa Erbil ben hatırlamıyorum o günü. Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için.

Sabah bir hanım geldi dualar okuyarak. Abin bana sahip çıktı korudu hep dedi. Bildiğimiz bilmediğimiz çok fazla dokunmuşluğu var. Hiçbir şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Zamana ihtiyaç var bu süreçte. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek.

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Sezin Erbil bambaşka bir evlat. 16 yıldır atakları yaşadı artık yarı doktor oldu. Yasmin Erbil bu kadar ciddi bir durumu ilk kez yaşıyor. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size."

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