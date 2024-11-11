Mehmet Ali Erbil'in şaşkınlığı yüz ifadesine vurdu: Tutuklandım! Serdar Ortaç da mahkemeye sevk edildi

Yasa dışı bahse karışan ünlülere operasyon! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlüler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de var.

YASA DIŞI SİTELERİN REKLAMINI YAPIYORLARDI

Soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İKİ İSİM İÇİN DE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.