Mehmet Ali Erbil'in son hali

Ünlü şovmenin hastalık süreci sevenleri ve ailesi tarafından yakından takip edilirken bu defa kasım ayının ilk haftalarında Erbil'in iki beyin damarında tıkanıklık olduğu ve bu yüzden de şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı şeklinde haberler çıktı.

Ameliyat iddiaları böylesine konuşulmaya başlanmışken sanatçının tedavisini yürüten doktoru Dr. Jan Klod Kayuk'dan ameliyat iddialarının asılsız olduğu haberi geldi.

HASTANEDEN YENİ FOTOĞRAF

Son hali merak edilen Mehmet Ali Erbil’den yeni fotoğraf geldi. Tekerlekli sandalyede çekilmiş karede gülümsediği görülen Erbil böylelikle kendisini merak eden hayranlarını da rahatlatmış oldu. Öte yandan Seray Sever ise katıldığı bir programda Erbil’in aylık hastane masrafının 150 bin lira olduğunu söyledi.



