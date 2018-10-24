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Mehmet Ali Erbil'in yanına koştular

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in durumunun ağırlaşmasıyla ünlü isimler hastaneye akın etti. Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız ünlü şovmenin son durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı

Mehmet Ali Erbil'in yanına koştular

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta evinin banyosunda düşerek yaralanmış; Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, ameliyata alınmıştı.

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Dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Erbil'in durumu ağırlaştı. 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' rahatsızlığının nüksetmesi ile yoğun bakıma alınan Erbil'in kızı Sezin "Babamın durumu kötü, lütfen dua edin" açıklamasını yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'in durumunun ağırlaşmasıyla ünlü isimler de hastaneye akın etti.

Ziyaretçiler arasında modacı Nur Yerlitaş, Aydın ve Erbil'in 20 yıl öce nişanlanıp ayrıldığı Özlem Yıldız da vardı. Yıldız ‘Sabah durumu kötüye gitti, müdahale edip eski haline döndürdüler ama gerekli açıklamayı ailesi yapacaktır’ demekle yetindi.


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