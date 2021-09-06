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Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

06.09.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonunu Belarus'ta geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus’un başkenti Minks’te sahneye çıktı. Erbil eskisi gibi, esprilerle dolu şovuyla herkesi eğlendirdi.

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Komedyen, salondaki davetlilerin yanı sıra sahnedeki şarkıcı Serkan Kaya ve orkestrasını da gülmekten kırıp geçirdi.

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Snob Magazin'in haberine göre son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Belarus Mehmet Ali Erbil
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