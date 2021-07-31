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Mehmet Ali Erbil: Muhsine ile babası çok zengin diye evlendim

31.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, tv8'de yayınlanan 'Paylaş Benimle' programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan sanatçının, eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar'la ilgili itirafları dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil: Muhsine ile babası çok zengin diye evlendim

Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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"BENİ İÇ GÜVEYSİ ALDILAR"

1980'de Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturan şovmen, o yılları şu sözlerle anlattı:
"Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime ‘tamam, turnayı vurdun’ dedim. O zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık, beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler...

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"Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah’tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu..."

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"Muhsine ilk eşim, hayatımın her döneminde, her evliliğimde yanımda oldu. Ben kimseye güvenmem, hayatımda ona güvendiğim kadar. Mesela bankaya para yatırırım. Bankada kaç para vardır bir tek Muhsine bilir..."

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"Kaç para kira alırım kimse bilmez, sadece Muhsine bilir. Gerçek aşk gerçek sevgi bu bence. Bizimki 36 senedir aynı şekilde devam ediyor. Birbirimizi hiç kırmadık. Evliliğimiz benim yaramazlıklarım yüzünden bitti."
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"25 YILDIR NAFAKA ÖDÜYORUM"

1989-1996 yılları arasında evli kaldığı Nergis Kumbasar’dan da bahseden Mehmet Ali Erbil, "25 yıldır tek nafaka ödeyen adam benim kesintisiz. Bu da rekorlar kitabına girmiştir. Az mı 25 yıl? Normalde 18 yaşına kadar. Öyle bir sözleşme yaptırmış ki Nergis bana...

"Seviyorum tabii ki karım, çocuğumun annesi. Ölene kadar nafakayı vereceğim, evlenmediğim sürece. Kızım da okuyana kadar vereceğim, ayrı bir nafaka o. Kız da 18 yaşından beri ikinci sınıfa geçemedi üniversitede (gülüyor)."

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