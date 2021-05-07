Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi verdi

Bir süredir hastalığıyla gündemde olan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı.

MEHMET ALİ ERBİL: "BENDE ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Mehmet Ali Erbil, farklı formatlarda program teklifi de alsa Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti. Her geçen gün artan form grafiği ile hayranlarını sevindiren Mehmet Ali Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, bende onları çok özledim." dedi.

