MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil paylaştı! Hepsi çok ünlü

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil paylaştığı fotoğrafla nostalji yaptı. Takipçilerini yıllar öncesine götüren Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü

Mehmet Ali Erbil paylaştı! Hepsi çok ünlü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Gülenay Kalkan, Zuhal Olcay, Derya Baykal ve Melek Balkay gibi ünlü isimlerle aynı sınıfta okumuştu.

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Bu ünlüleri tanıdınız mı? Mehmet Ali Erbil

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