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MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, hastane personeli ile hastalığı boyunca yanından ayrılmadıklarını belirttiği ilk eşi, kızı ve damadına teşekkür etti.
Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 235 gündür tedavi gören Erbil bugün taburcu oldu. Ünlü showmen için hastane çıkışında pasta kesildi. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbil, "3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum." dedi. Erbil açıklama yaparken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:
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-Erbil'in hastaneden çıkışı
-Erbil'in açıklamaları

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