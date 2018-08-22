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Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil, Vertigo hastalığı nedeniyle Kıbrıs'ta sahneye tekerlekli sandalyeye çıkmak zorunda kaldı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Onur Akay, şovmen Mehmet Ali Erbil'le ilgili kötü bir haber verdi. “Onun için o Mehmet Ali Erbil” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, bayramın birinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Mehmet Ali Erbil'in aniden rahatsızlandığını duyurdu.

'SAHNEYİ BIRAKMADI'
Mehmet Ali Erbil'in sahnede çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Mehmet Ali Erbil, bayramın birinci günü Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Ancak Mehmet Ali Erbil, sahne öncesi aniden müthiş bir baş dönmesi ve mide bulantısı ile fenalaştı ve sahneye bile çıkamayacak duruma geldi. Vertigo hastalığı nedeniyle zor anlar geçiren Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı ama o halde bile sahneyi bırakmadı ve “Bütün dünya buna inansa” şarkısını seslendirirdi. İşte onun için o Mehmet Ali Erbil” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Onur Akay Kıbrıs

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