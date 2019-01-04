Mehmet Ali Erbil tekrar solunum cihazına bağlandı

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu. Yoğun bakımda yaklaşık olarak 80 günü geride bırakan Erbil’in sağlık durumuyla alakalı yeni bir detay orta çıktı.

TEKRAR SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan şovmenin 5 gün sonra yeniden solunum cihazına bağlanarak yoğun bakım ünitesine alındığı ortaya çıktı. (Sözcü)

