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Mehmet Ali Erbil, Yalçın Menteş için gözyaşı döktü

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, usta oyuncu Yalçın Menteş’in ölüm haberini öğrenen yakın dostu Mehmet Ali Erbil’in gözlerinden yaş geldiğini belirtti.

Mehmet Ali Erbil, Yalçın Menteş için gözyaşı döktü

Diyabetik olan ve akciğer kanseri tedavisi gören Yalçın Menteş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yoğun bakımdan normal odaya çıkan Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Menteş’in ölüm haberini doğum gününde öğrendi.

“Doğum gününde acı haber” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, “Ölüm haberini bu sabah öğrenen Mehmet Ali Erbil’in, hastane odasında gözlerinden yaş gelmiş ve cenazeye katılamayacağı için büyük üzüntü duymuş. Yalçın Menteş’e Allah’tan rahmet dilerken, Mehmet Ali Erbil’in de doğum gününü kutluyor ve yeni yaşında kendisine Allah’tan sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YOĞUN FİZİK TEDAVİ BAŞLADI”

Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler verdi: Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımın hemen yanında bir odada kalıyor ve kendisiyle yine yoğun bakım doktorları ilgileniyor. Yoğun bir şekilde fizik tedavi başladı. Konuşması ve gıda alımı normal olan Mali’nin, moralinin bozuk olduğunu öğrendiğim. Konuşuyormuş ama uzun uzun sohbetler etmiyormuş. Daha çok uyuyarak vakit geçiriyormuş. Ayrıca odasındaki televizyondan daha çok maç ve belgesel izliyormuş. Sevdiği yemeklerden az yiyormuş ve kalori dengesini ayarlamak için özel mamalara devam ediliyormuş. Kilo almaya başlayan Mali, yakında ayağa kalkacak. Yanında sürekli kardeşi Mustafa Erbil kalıyor ve çok sevdiği oğlu Ali Sadi ise her gün babasının yanına uğruyormuş.

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