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Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Çiğdem Tunç açıklama yaptı. Çiğdem Tunç, Erbil'in boğazının delindiğini açıkladı.

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor! Mehmet Ali Erbil’in 37 gündür entübe olarak uyutulduğu için artık ağır tahriş olan boğazına delik açılarak solunum desteği verildiği öğrenildi.

Dün Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Çiğdem Tunç durumu şöyle özetledi:

Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşinden yeni açıklama geldiMehmet Ali Erbil’in doktor kardeşinden yeni açıklama geldi

''Bugün tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim.

30 kilo verdiğini söyledi ilk eşi. Çok çok üzgün ve perişanım.''

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah acil şifalar versin sevenlerine bağışlasın yüce yaradan
inşallah en kısa zamanda iyilesirsin hepimizi güldüren adam.
Hayatımıza hep neşe kattı, mutlu kıldı bizi ama ertesi gün biz yine hayatın kendisi ile başbaşa kaldık... Şimdi kendisi hayatla başbaşa kaldı... Umarım bir an önce iyileşir, Allah ailesine sabırlar versin...
Çoook üzüldüm offfff.inşallah iyileşir ben inanıyorum.
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