Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor! Mehmet Ali Erbil’in 37 gündür entübe olarak uyutulduğu için artık ağır tahriş olan boğazına delik açılarak solunum desteği verildiği öğrenildi.

Dün Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Çiğdem Tunç durumu şöyle özetledi:

''Bugün tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim.

30 kilo verdiğini söyledi ilk eşi. Çok çok üzgün ve perişanım.''