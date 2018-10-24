Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi!

Ziyaret sonrası konuşan Sinan Özen, ''İlk günden bugüne takip ediyorum. Biraz daha sevindirici, güzel şeyler var. Tabii ki yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak takip ediliyor. Yani dua edeceğiz, inşallah iyi olacak. Şu an çok hassas bir noktada, oradan dönüşü güzel olduğu zaman iyi olacak. Umutlarımız, niyetlerimiz ve isteklerimiz bu şekildedir. Bir eşik vardı, o eşik atlatıldı. Kaburga kemiğindeki kırıklar ameliyat anlamında biraz daha beklenecek. Geçmişten olan rahatsızlığıyla alakalı olarak bir sıkıntı var onu da çözmeye çalışıyorlar. Eğer o eşiği bugün yarın atlatırsa her şey daha güzel olacak. Şu anda şu durumuna dua ediyoruz. Kızı Sezin Hanım da, geçmişteki hastalığıyla alakalı olarak doktoru da başındaymış. Onun verdiği bilgilere göre şu anda dün gece bir cevap verdi, o cevap da sevindirici'' dedi.

Funda Arar da, ''Söyleyecek bir şey yok. Zaten yoğun bakımda, o yüzden çok bilgi de paylaşmıyorlar. Ben ailesini göremedim ama sadece yoğun bakım ünitesini ziyaret ettim. Daha önceki hastalığıyla alakası yok, düşmeyle alakalı bir durum var. Kaburgalarında kırık var, o yüzden ciğerlerinde de bir kanama meydana geliyor. Ameliyat riskliymiş, ameliyatla beraber hastalığı ağırlaşır nükseder diye bir korku var. Şu an bekleniyor'' ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN: HERKESTEN DUA İSTİYORUZ

Mehmet Ali Erbil'i ziyaret eden bir diğer isim Demet Akalın ise, ''Herkesten dua istiyoruz, bugün biraz daha iyiymiş, dün kötüymüş. Kızıyla görüştüm, tam gittiğimde mutlu haberi almış. Onu da kendime yordum iyi haberlerle geldim'' şeklinde konuştu.

NİLGÜN BELGÜN: EVİME MUTLU GİDİYORUM

Hastaneden Seda Sayan ile el ele çıkan Nilgün Belgün "Bugün çok iyi. Her şey yolunda gayet iyiye gidiyor. Mutlu çıktım yani.Şu an ben evime mutlu gidiyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'e ziyaretler sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Erbil'in durumu ağırlaştı. 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' rahatsızlığının nüksetmesi ile yoğun bakıma alınan Erbil'in kızı Sezin "Babamın durumu kötü, lütfen dua edin" açıklaması yapmıştı.