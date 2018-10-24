MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in durumunun ağırlaşmasıyla ünlü isimler hastaneye akın etti. Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili iyi haberler geldi! Demet Akalın 'Herkesten dua istiyoruz' dedi

Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi!

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta evinin banyosunda düşerek yaralanmış; Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, ameliyata alınmıştı.

Bugün hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'i, sanatçılar Sinan Özen, Funda Arar, Demet Akalın, Seda Sayan ve Nilgün Belgün ziyaret etti.

SİNAN ÖZEN: DÜN GECE BİR CEVAP VERDİ, O SEVİNDİRİCİ

Ziyaret sonrası konuşan Sinan Özen, ''İlk günden bugüne takip ediyorum. Biraz daha sevindirici, güzel şeyler var. Tabii ki yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak takip ediliyor. Yani dua edeceğiz, inşallah iyi olacak. Şu an çok hassas bir noktada, oradan dönüşü güzel olduğu zaman iyi olacak. Umutlarımız, niyetlerimiz ve isteklerimiz bu şekildedir. Bir eşik vardı, o eşik atlatıldı. Kaburga kemiğindeki kırıklar ameliyat anlamında biraz daha beklenecek. Geçmişten olan rahatsızlığıyla alakalı olarak bir sıkıntı var onu da çözmeye çalışıyorlar. Eğer o eşiği bugün yarın atlatırsa her şey daha güzel olacak. Şu anda şu durumuna dua ediyoruz. Kızı Sezin Hanım da, geçmişteki hastalığıyla alakalı olarak doktoru da başındaymış. Onun verdiği bilgilere göre şu anda dün gece bir cevap verdi, o cevap da sevindirici'' dedi.

Funda Arar da, ''Söyleyecek bir şey yok. Zaten yoğun bakımda, o yüzden çok bilgi de paylaşmıyorlar. Ben ailesini göremedim ama sadece yoğun bakım ünitesini ziyaret ettim. Daha önceki hastalığıyla alakası yok, düşmeyle alakalı bir durum var. Kaburgalarında kırık var, o yüzden ciğerlerinde de bir kanama meydana geliyor. Ameliyat riskliymiş, ameliyatla beraber hastalığı ağırlaşır nükseder diye bir korku var. Şu an bekleniyor'' ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN: HERKESTEN DUA İSTİYORUZ

Mehmet Ali Erbil'i ziyaret eden bir diğer isim Demet Akalın ise, ''Herkesten dua istiyoruz, bugün biraz daha iyiymiş, dün kötüymüş. Kızıyla görüştüm, tam gittiğimde mutlu haberi almış. Onu da kendime yordum iyi haberlerle geldim'' şeklinde konuştu.

NİLGÜN BELGÜN: EVİME MUTLU GİDİYORUM

Hastaneden Seda Sayan ile el ele çıkan Nilgün Belgün "Bugün çok iyi. Her şey yolunda gayet iyiye gidiyor. Mutlu çıktım yani.Şu an ben evime mutlu gidiyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'e ziyaretler sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Erbil'in durumu ağırlaştı. 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' rahatsızlığının nüksetmesi ile yoğun bakıma alınan Erbil'in kızı Sezin "Babamın durumu kötü, lütfen dua edin" açıklaması yapmıştı.

5bd0075fc03c0e0aacbb8e66

Mehmet Ali Erbil'in durumunun ağırlaşmasıyla ünlü isimler de hastaneye akın etti.

Ziyaretçiler arasında modacı Nur Yerlitaş, Aydın ve Erbil'in 20 yıl öce nişanlanıp ayrıldığı Özlem Yıldız da vardı. Yıldız ‘Sabah durumu kötüye gitti, müdahale edip eski haline döndürdüler ama gerekli açıklamayı ailesi yapacaktır’ demekle yetindi.

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Bora Akkaş ve Seda Türkmen barıştı Bora Akkaş ve Seda Türkmen barıştı
Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye sorusuna imalı yanıtGökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye sorusuna imalı yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil mehmet ali erbilin sağlık durumu özlem yıldız

En Çok Okunan Haberler

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

İlginizi Çekebilir

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Ahmet Kural'la barışan Sıla'dan ilginç evlilik mesajı!

Ahmet Kural'la barışan Sıla'dan ilginç evlilik mesajı!

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
güle güle mali bey, seni hiç ozlemeyecegiz
nasıl bu kadar vicdansız olabiliyosunuz çok merak ediyorum
@ajabe yobaz
ünlü isimler makyaj yapmak yerine kocaman gözlüklerle gelmişler hastaneye
bu banyodan ne çektin be erbil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoğun bakımdaki Cem Özer'in doktorundan açıklama geldi

Yoğun bakımdaki Cem Özer'in doktorundan açıklama geldi

Sıla ile Ahmet Kural evleniyor mu?

Sıla ile Ahmet Kural evleniyor mu?

Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle

Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? Son açıklama

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? Son açıklama

Mutlu Kaya 'Firavun tedavisi'yle yürümeye başladı

Mutlu Kaya 'Firavun tedavisi'yle yürümeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.