Mehmet Ali Erbil’den korkutan hastane paylaşımı

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla zaman zaman haber olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs’ta sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkmış ve kendisini izlemeye gelenleri şaşırtmıştı. 61 yaşındaki şovmen, dün akşam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Hastane yatağında yatarken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Erbil, önemli bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek sevenlerinin merak etmemesini istedi.

Mali'nin, bu paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkati çekti.



