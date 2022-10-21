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Mehmet Ali Erbil’in taciz ettiğini öne süren fenomen Ece Ronay: “Şikayetçiyim, cezalandırılsın”

20.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada dinlenen müşteki Ece Ronay Bilir, “Şikayetçiyim.

Mehmet Ali Erbil’in taciz ettiğini öne süren fenomen Ece Ronay: “Şikayetçiyim, cezalandırılsın”

Sunucu Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada dinlenen müşteki Ece Ronay Bilir, “Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Mahkeme, apandisit ameliyatı olduğu öğrenilen ve duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil’in mazeretini kabul etti.
Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir’e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında ’elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçtiğimiz gün apandisit ameliyatı olan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay Bilir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ali Erbil’in avukatının celse arasında sanığın bir hafta raporlu olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

“Şikayetçiyim, cezalandırılsın”
Duruşmada söz alan müşteki Ece Ronay Bilir, Mehmet Ali Erbil’den şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.
Müşteki avukatı Ali Furkan Tatlı ise, “Sanığın sosyal medya platformlarından açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere sağlığı gayet yerindedir” diye konuştu.
Sanık Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır” diyerek gelecek celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Mahkeme mazereti kabul etti
Mahkeme ara kararında, sanığın mazeretinin kabulüne karar vererek, bir önceki celse sanık hakkında çıkarılan zorla getirme kararının yerine getirilmesi çerçevesinde yeniden zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in ’elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Mehmet Ali Erbil’in taciz ettiğini öne süren fenomen Ece Ronay: “Şikayetçiyim, cezalandırılsın”

Mehmet Ali Erbil’in taciz ettiğini öne süren fenomen Ece Ronay: “Şikayetçiyim, cezalandırılsın”

Mehmet Ali Erbil’in taciz ettiğini öne süren fenomen Ece Ronay: “Şikayetçiyim, cezalandırılsın”

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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay

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