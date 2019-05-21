Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Çebioğlu By Fatih Salonu'nda iftar daveti verildi. Programda konuşan eski TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde Samsun’da daha önceki yıllardan farklı bir kutlama törenleri icra edildiğini belirterek, “Dün Tütün İskelesi'nde ortaya çıkan tablo milletimizin gönlünü ferahlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törenlere iştirak ettiler. Orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu son derece önemsiyorum. Türkiye olarak böyle bir tabloya birlik ve beraberlik görüntüsüne şiddetle ihtiyacımız var” dedi.

'TÜRKİYE PARTİSİ OLMAYI BAŞARAMADILAR'

“Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım’da iştirak etmiş olsaydı” diyen Şahin, “Bir eksiklik olmuştur. Kendisi davetin geç ulaştığını ve devlet ciddiyetini göremediğini falan şeklinde bir gerekçe ile katılmadığını ifade ediyor ama kendisini yakınen tanıyan bir kişi olarak beni tatmin etmedi. Keşke o da fotoğrafın içerisinde olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP’nin genel başkanı da olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden davet edilmedi? Çünkü onlar bir türlü Türkiye Partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden bir türlü kurtulamadılar. Arkalarını millete değil, PYD’ye, PKK’ya, YPG’ye dayamaktan vazgeçmediler. Dileğimiz odur ki onlar terörle bir yere varamayacaklarını anlarlar, Türkiye Partisi olmaya karar verirler o tablo içerisinde onlarında olması Türkiye’ye zenginlik katacaktır. Türkiye’nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.