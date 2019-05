Mehmet Ali Şahin: Keşke YSK tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Keşke YSK seçimlerin yenilenmesi kararını vermeden önce bizim yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi. Çok daha kısa yoldan bu iş çözülürdü" dedi. TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın lokantada düzenlediği iftara katıldı. Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirterek, "HDP’nin Genel Başkanı onlar eşbaşkan diyorlar onlardan biride olsaydı. Onlar davet edilmedi. Niye edilmedi? Çünkü bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Arkalarını millete değil, PYD’ye, PKK’ya, YPG’ye dayamaktan bir türlü vazgeçmediler. Dileğimiz o ki onlar da terörle bir yere varılamayacağını anlarlar, Türkiye partisi olmaya karar verirler. O tablo içerisinde onların da olması Türkiye’ye zenginlik katacaktır. Türkiye’nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi. MAZBATASININ ALINMASINI ANLATTI Türkiye’de ilk defa bir seçimin yenilenmediğine ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Mazbatasını almış olan belediye başkanı ilk defa mazbatası elinden alınarak seçimin yenilenmesi kararı verilmiyor. Bunu yaşayanlardan biride benim. 27 Mart 1994’te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bu kardeşinizde Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Mazbatamızı aldık, besmeleyi çektik, göreve başladık. 38’inci gün YSK, İstanbul’un Fatih, Beykoz ve o zaman İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova’da seçimleri iptal etti. Mazbatamızı ve mührümüzü geri aldılar. Biz YSK’ya böyle oldu diye bu kararı veren YSK’nın üyelerini çeteci diye itham etmedik. Asla aklımızdan böyle bir şey geçmedi, geçmez. Şimdi işte Artvin’in Yusufeli ilçesinde de seçimi Ak Parti'li Belediye Başkanı adayı kazanmıştı. CHP itiraz etti, mazbatası geri alındı. Şimdi 2 Haziran’da seçimler yenilenecek. Biz böyle bir karar verdi diye YSK’yı eleştirdik mi? Bu kararı verenler çete mensubu dedik mi? Bu son derece talihsiz, yakışıksız beyanlardır" diye konuştu. Şahin, Fatih’te tekrarlanan seçimleri tekrar kazandığını belirterek, "Peki ne olmuştu sizin seçiminiz iptal edilirken, oyları mı çalmıştınız da seçimleri kazanmıştınız da o yüzden mi iptal oldu? Hayır. Müşterek oy pusulasında İşçi Partisi unutulmuş diye seçimler iptal edildi. Peki nasıl unutulabilir bir siyasi parti? O seçimler dolayısıyla YSK müşterek oy pusulalarını basma görevini ilçe seçim kurullarına vermişti. Dolayısıyla her ilçe seçim kurulu o ilçedeki müşterek oy pusulalarını bastı. Fatih, Beykoz ve Yalova’da ilçe seçim kurulu başkanları siyasi parti masasından o ilçede teşkilatı olan siyasi partilerin listesini istemiş. İşçi Partisi’nin de bu 3 ilçede teşkilatı yokmuş. Onlarda burada teşkilatı yoksa seçime giremez diye hükmetmişler. Halbuki bir siyasi parti Türkiye genelinde seçimlere girme hakkı elde ederse her yerde girer, teşkilatı olsun olmasın. Bir parti her ilçede teşkilatlanmak zorunda değildir. YSK itiraz üzerine madem ki bu 3 ilçede seçime girmemiştir İşçi Partisi haklıdır deyip seçimleri iptal etti. Bir hukukçu gözüyle bu doğru bir karardır. Çünkü seçimlere girme hakkı elde etmiş olan bir partiyi bir ilçede seçime sokmamazlık yapamazsınız. Ne oldu peki yenilendi de? 13 bin 500 oy farkıyla seçimi kazanmıştım. İşçi Partisi sadece 213 oy aldı. Neticeyi değiştirmez ama bir kural hatası yapılmıştır. Kural hatası sebebiyle YSK’da bu ilçelerde seçimi iptal etmişti" dedi. 'ŞİMDİ DE KURAL HATASI VAR' Şahin kural hatası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi de kural hatası var. Kural hatasının ötesinde bakın YSK Başkanı açıklama yaptı. 27 bin küsur oy farkıyla CHP adayı öndedir dedi. Sonra itiraz ettik. Bu 27 bin küsur oy farkı indi 13 bin küsura itiraz ettik. Yüzde 10’u sayıldı oyların. 15-16 bin oy Binali Yıldırım beye verilecekken, verilmiş daha doğrusu, hiç edilmiş. Buna çalındı diyorlar. Bunlar Binali beyin hanesinde gözükmüyor. İtiraz ettik de çıktı. Keşke YSK seçimlerin yenilenmesi kararını vermeden önce bizim yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi. Çok daha kısa yoldan bu iş çözülürdü. Ve ben inanıyorum ki, yüzde10’u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım’ın hepsi yüzde 90’ı sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir. Şu anda mağdur olmuş olan Binali Yıldırım beydir." 'BU HATA DÜZELTİLİYOR' İstanbulluların yeniden sandığı gideceğini ve hatanın düzeltileceğini ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı: "İnşallah bu mağduriyeti 23 Haziran’da İstanbullular düzelteceklerdir. Olay bu kadar açıktır. Bunu farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Birçok sandıkta AK Parti'li belediye başkan adayına 185 oy, belediye meclisine 184 oy, büyükşehir belediye başkan adayına 34 oy çıkıyor. İtiraz ediliyor, o da 185’e çıkıyor. Kaç tane var böyle. Kim yapıyor bunu? Birileri yapmış işte. Bunların kim olduğu aşağı yukarı tespit edildi. İstanbul Anadolu yakası Cumhuriyet Savcılığı bunların hepsini tespit etti, haklarında soruşturma açtı. Dolayısıyla şimdi bu hata düzeltiliyor. İstanbullular yeniden gidecekler sandığa ve bu hata düzeltilecek inşallah. Siyasi çekişmelerin olmamasını diliyorum. Bu normal bir prosedürdür. YSK’nın kararıdır. Herkesi bağlar. İstanbullular bir irade ortaya koyacaklardır daha önce de olduğu gibi. Bu irade nasıl tecelli ederse herkesin başının üzerine olacaktır.’’