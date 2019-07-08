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Mehmet Ali, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı tarlasında çalışan Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı tarlasında çalışan Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı tarlasında çalışmak üzere Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak, kardeşiyle birlikte serinlemek için sulama göletine girdi. Kaynak, bir süre sonra suda çırpınarak, gözden kayboldu. Göletten çıkan kardeşi, çevredekilerden Kaynak için yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla Kaynak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Ali Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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