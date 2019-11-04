Mehmet Altan hakkında beraat, Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

Davada Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Nazlı Ilıcak ile aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Ahmet Altan'ın, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Aynı davada yargılanan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Altan, davada tutuksuz yargılanıyordu.

Savcı Pazartesi günü verdiği mütalaada Mehmet Altan'ın beraatini; Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini; diğer tutuklu sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in de 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarıni istemişti.

Hukuki süreçte neler yaşandı?

Sanıklar, 15 Temmuz darbe girişimini "önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları" iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme 16 Şubat 2018'de tüm sanıkları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.