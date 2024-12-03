Mehmet Altıngöz partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi çatısı altında, Hatay İl Kuruculuğu, Dörtyol, Payas ve Erzin İlçe Kurucu Başkanlığı, Genel Merkez ARGE Başkan Yardımcılığı, Amasya İl Sorumluluğu, 28. Dönem Ankara Milletvekilliği Adaylığı ve 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkan Adaylığı gibi görevlerde bulunan Mehmet Altıngöz partisinden İstifa etti.

İstifa sürecine dair açıklama yapan Altıngöz, "Ben, ülkesine karşı sorumluluğunu bilen ve ülküsüne bağlı bir Türk genci olarak, ülkemizin geleceği için mutlaka çözüm üretmem gerektiğine inanıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin mevcut yapısıyla bu çözümleri sunamayacağını düşündüğüm için partideki üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİN KİRLİ AĞLARINA TAKILDIK"

Açıklamasının devamında Partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Mehmet Altıngöz "Geldiğimiz noktada, partimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve ülkemizin geleceği için ihtiyaç duyulan çözümleri üretemediğini üzülerek gözlemliyorum. Partimiz çatısı altında milli görüş ruhunu yansıtmayan kişilerin varlığı ve bu kişilerin eylemleri, benim gibi birçok gencin siyasi olarak önünün kesilmesine yol açmıştır. 'Burada Gelecek Var' sloganı ile çıktığımız yolda malasef geçmişin kirli ağlarına takıldık" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Altıngöz, "Bizler istikbalini, milletin istikbaline bağlamış Türk gençleri olarak, millete hizmet yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyasi partiler devletine milletine bayrağına ve ülküsüne bağlı gençler için sadece araçtır. Baki olan Türk milleti ve onun sarsılmaz iradesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA