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Mehmet Anıl’ın Yeniçeriler adlı kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Mehmet Anıl’ın Osmanlı Devleti’ndeki askerî sınıfı inceleyen kitabı Yeniçeriler kitapçılarda yerini aldı.Asırlar içinde kulaktan kulağa dolaşan efsanelerle birlikte büyüyen bir gizem olan gençleri anlatan Yeniçeriler kitabı Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Mehmet Anıl’ın Osmanlı Devleti’ndeki askerî sınıfı inceleyen kitabı Yeniçeriler kitapçılarda yerini aldı.
Asırlar içinde kulaktan kulağa dolaşan efsanelerle birlikte büyüyen bir gizem olan gençleri anlatan Yeniçeriler kitabı Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ocakları, ortaları, odaları, kazanları, çorbaları, serpuşları, börkleri, kılıçları, çuhaları 8’inden 18’ine, güzel yüzlü, güçlü, adanmış ve kapanmış bu genç adamlar nasıl yaşarlar? Ne yer, ne kuşanır, ne zaman kendi iradeleriyle davranırlar? Mehmet Anıl, arkalarında neredeyse hiç iz bırakmadan tarihe karışan bu gençlerle ilgili söylentileri, erişilebilmiş gerçekleri, enteresan detayları, keyifli, arı bir dille inceliyor.
Yazar Hakkında
İzmir’de doğdu. Liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinde okudu. Dokuz Eylül İktisadi Bilimler Fakültesini bitirdi. AİESEC bursuyla İtalya’da bankacılık stajı yaptı. 2001 yılına kadar sanayici olarak çalıştıktan sonra artık yalnızca edebiyatla ilgilenmektedir. 2008 yılında Pembe Otobüs adlı kitabıyla Yunus Nadi en iyi roman ödülünü kazandı. İzmir’de yaşamaktadır.

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