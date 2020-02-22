Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Oyuncu Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısının ardından yapılan paylaşımı patronunun emanet ettiği telefondan kendisinin yaptığını beyan eden Aslan'ın şoförü Mustafa Aycı hakkında suç üstlenmeden dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Aycı'nın olay tarihinde Mehmet Aslan'ın yanında şoför olarak çalıştığı, Aslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2017 yılbaşı gecesi meydana gelen Reina'daki terör saldırısı sonrasında saat 02.19 sıralarındaki paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bahse konu soruşturma çerçevesinde şüpheli Aycı'nın kendi kullanımında olmamasına rağmen patronu olan Mehmet Aslan'ın ceza almamasına yönelik olarak eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ettiği belirtilen iddianamede, Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dava açıldığı hatırlatıldı.

ŞOFÖRÜNÜN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Aycı'nın da Mehmet Aslan'a ait paylaşımı kendisinin yaptığını beyan edip suç üstlenme eylemini gerçekleştirdiği anlatılarak, şüphelinin "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.