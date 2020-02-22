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Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının ardından Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ilişkin soruşturmada, "Tweetleri ben attım" diyen Aslan'ın şoförü Mustafa Aycı hakkında, 2 yıla kadar hapis cezası istendi

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Oyuncu Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısının ardından yapılan paylaşımı patronunun emanet ettiği telefondan kendisinin yaptığını beyan eden Aslan'ın şoförü Mustafa Aycı hakkında suç üstlenmeden dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Aycı'nın olay tarihinde Mehmet Aslan'ın yanında şoför olarak çalıştığı, Aslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2017 yılbaşı gecesi meydana gelen Reina'daki terör saldırısı sonrasında saat 02.19 sıralarındaki paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bahse konu soruşturma çerçevesinde şüpheli Aycı'nın kendi kullanımında olmamasına rağmen patronu olan Mehmet Aslan'ın ceza almamasına yönelik olarak eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ettiği belirtilen iddianamede, Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dava açıldığı hatırlatıldı.

ŞOFÖRÜNÜN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Aycı'nın da Mehmet Aslan'a ait paylaşımı kendisinin yaptığını beyan edip suç üstlenme eylemini gerçekleştirdiği anlatılarak, şüphelinin "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aycı'nın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

MEHMET ASLAN, TWEETLERİ ŞOFÖRÜNÜN ATTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Oyuncu Mehmet Aslan ise soruşturma savcılığına verdiği ifadede, yılbaşı gecesi eğlenmek amacıyla dışarıda olduğunu ve eğlence mekanında olduğu anlarda cep telefonunun özel şoförü olan Mustafa Aycı tarafından saat 23.30 sıralarında kendisine getirildiğini belirterek, şunları söylemişti:

"Telefonu inceledikten sonra tekrar şoförüme teslim ettim. Daha sonra saat 04.00'te, malum olaylar sırasında tekrar içeri geldi ve bana, 'meydana gelen terör olayından dolayı infiale kapılarak bu tweeti ve başka bir tweeti daha benim telefonumdan attığını, daha sonra bunları sildiğini, sildikten sonra da durumu yatıştırma amaçlı iki paylaşımda daha bulunduğunu' söyledi. Telefonumu kontrol ettiğimde, bu paylaşımın bulunmadığını, silinmiş olduğunu gördüm. Ben de saat 05.00 sıralarında toparlayıcı olacağını düşünerek, saldırıyı yapan teröristle ilgili paylaşımda bulundum. Sabah da sosyal medyada bu paylaşımla ilgili tepkiler oluşunca tekrardan bir paylaşımda bulundum."

Aycı, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde saldırının gerçekleştiğini radyodan öğrendiğini, her iki tweeti de kendisinin attığını, tepki görünce sildiğini beyan etmişti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERMİŞTİ

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılan Mehmet Aslan, üzerine atılı suçu reddetmiş, davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın hakaret içerikli paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na değil, teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımının ise "incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua" kapsamında kaldığı gerekçeleriyle Mehmet Aslan'ın beraatine karar vermişti.

(AA)

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