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  4. Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi

Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi

27.10.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala bir paylaşım yaptı. Aslan Beşiktaş'ın stadını çekip üzerine sarı-kırmızı kalp koydu. Simge Sütşurup da aynı noktadan benzer fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu.

Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

STADIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Snob Magazin’in haberine göre; Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.

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AYNI NOKTADAN BENZER KARE

Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.

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AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi. Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.


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