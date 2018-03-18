MAGAZİN

Mehmet Aslantuğ'dan zorunlu açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, son dönemde adına açılmış sahte hesaplardan şikayetçi...

Mehmet Aslantuğ'dan zorunlu açıklama

Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla alkış toplayan oyuncu Mehmet Aslantuğ son zamanlarda sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi.

Bilgisi olmadan adına açılmış hesaplardan yapılan paylaşımların büyük bir hızla yayılmasından endişelenen ünlü oyuncu, eşi Arzum Onan'dan yardım istedi.

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Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Mehmet'in hiçbir sosyal medya hesabı yoktur! Bilginize sunuyor,sevgi ve selamını iletiyor," Elçiye zeval olmaz" diyor...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ arzum onan

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