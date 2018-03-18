Mehmet Aslantuğ'dan zorunlu açıklama

Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla alkış toplayan oyuncu Mehmet Aslantuğ son zamanlarda sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi.

Bilgisi olmadan adına açılmış hesaplardan yapılan paylaşımların büyük bir hızla yayılmasından endişelenen ünlü oyuncu, eşi Arzum Onan'dan yardım istedi.

Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Mehmet'in hiçbir sosyal medya hesabı yoktur! Bilginize sunuyor,sevgi ve selamını iletiyor," Elçiye zeval olmaz" diyor...