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Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar’ın karşısında söylediği cümlelerden Türkiye’ye, Hülya Koçyiğit’in “Baskı yok” açıklamasından özel hayatına her şeyi anlattı

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Hülya Avşar'a verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Mehmet Aslantuğ, yeni filmi ‘Direniş Karatay’ için Hürriyet'e röportaj verdi.

Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve gündeme dair de açıklamalar yaptı.

İşte satır başları:

Bu hafta Hülya Avşar karşısında ‘kadın hakkı ve kadın üstünlüğü’nü savunmak durumunda kaldınız...Bu hafta Hülya Avşar karşısında ‘kadın hakkı ve kadın üstünlüğü’nü savunmak durumunda kaldınız...

Mehmet Aslantuğ

  • Hülya; üreten, çalışan, muhtemelen ailesi ya da etrafındaki erkeklere de iş imkânı sağlayan bir kadın. Buna rağmen neyin özlemini duyar, neden yorgun düşmüştür de, böyle şeylerden dem vurur? Ayrıca kendisini açıklamaya her zaman gücü vardır!

◊ Hülya Avşar arada böyle çıkışlar yapıp kendinden konuşturur. Eskiden alıcısı da vardı. Ama sanki artık tahammül sınırlarımız değişti. Türkiye ve kadınlar bambaşka gibi, katılır mısınız?

  • Söylemek istediği şey, ekonomik değil, psikolojik muhakkak. Ama bu psikolojinin cinsiyeti olmaz. En azından olmamalı! ‘Sosyal medya’ söylediğin o değişimin dinamiğine tipik örneklerden. Yönetim erkinin de şu ya da bu biçimde kâbusu olmuş durumda, baksana! Ben henüz dahil olmadım, ama etkilenmemek mümkün değil.
Hülya Koçyiğit bu açıklamalarıyla olay olduHülya Koçyiğit bu açıklamalarıyla olay oldu

HÜLYA KOÇYİĞİT'E KATILMIYORUM

◊ Son dönemde sanatçılar siyasi figürlerin daha sık yanında. Sanat ve siyasetin iç içe olmasına ne diyorsunuz?

  • Kendi tasarrufları. Kişisel fikrim şu; sanatçının söylemlerinde politik duruş olabilir. Bunun kriterleri bellidir. Kamu yararı üzerinden konuşur. Siyasi partilerle, liderleriyle ya da üretilen siyasete dolaylı da olsa kefil olmak bana göre değil.

◊ Hülya Koçyiğit bir röportajında “Baskı yok. Aksine herkes çok özgür” dedi. Katılıyor musunuz?

  • Katılmıyorum! Mesela sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin. Elbet birilerinin de sistemi, düzeni eleştirme özgürlüğü olacak. Olağanüstü Hal’in bir yönetim biçimine dönüşmesine sesi çıkacak. Dün eleştirirken doğru da, şimdi mi yanlış.

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