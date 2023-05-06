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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi...

06.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ikilisinden üzen haber geldi. Bir süredir boşanacakları hakkında iddialar gündeme gelen ünlü çift sonunda ilk açıklamayı yaptı. Arzum Onan 27 yıllık evliliklerinin bittiğini duyurdu.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi...

27 yıl önce evlenen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un evliliğinde kara bulutların dolaştığı ve boşanma kararı aldıkları iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha önce yaptıkları açıklama evliliklerinde sorun yaşadıklarını doğrulayan Onan, bugün yeni bir paylaşım yaparak kötü haberi verdi.

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” diyen Arzum Onan, boşanmanın detaylarını sosyal medya hesabından tek tek açıkladı.

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DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Duruşmanın 29 Mayıs'ta görüleceğini açıklayan Onan, "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik." dedi.

Her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçtiklerini belirten Arzum Onan; Mehmet Aslantuğ ile aralarındaki sevgi ve saygının değişmeyeceğine dikkat çekti.

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Arzum Onan'ın paylaşımına Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Eda Ece ve Aşkım Kapışmak gibi ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

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