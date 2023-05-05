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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Boşanacakları tarih iddia edildi...

05.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanma iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan iddiaların ardından şimdi de 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin boşanma tarihi ortaya atıldı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Boşanacakları tarih iddia edildi...

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 27 yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edilen çiftten Arzum Onan, iddialara yanıt vermişti.

Onan; "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü" demişti.

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı iddia edildi.

kapak foto arzum

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı belirtildi. Yine iddialara göre boşanma davası Mayıs ayı sonunda görülecek.

arzum onan

Arzum Onan'ın yaptığı açıklamanın ardından Mehmet Aslantuğ da şu mesajı paylaşmıştı: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım!"

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