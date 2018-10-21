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Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'na yeni oyuncu! Kardeş Çocukları konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı Kardeş Çocukları dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. İşte Star TV'de yayınlanacak olan Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'na yeni oyuncu! Kardeş Çocukları konusu nedir?

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Kardeş Çocukları'nın çekimleri yakın zamanda başlıyor. Mehmet Aslantuğ'un 3 yıl aradan sonra yeniden ekrana döneceği Kardeş Çocuklarını'na başarılı bir isim daha katıldı.

Kardeş Çocukları'nda Hayat'ın teyzesinin kızı Hayal rolünü kimin canlandıracağı ise merak konusu olmuştu. Rol için tiyatro oyuncusu Alara Turan ile anlaşıldı. Turan, dizide Nur Fettahoğlu'nun oynayacağı Umay'ın kızı olarak seyirci karşısına çıkacak ve babası Refik Karay'ın manevi oğlu Volkan'a büyük bir hayranlık besleyecek.

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Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi için Mehmet Aslantuğ (Profesör Dr. Yıldırım Saner), Ayça Bingöl (Ümran), Nur Fettahoğlu (Umay), Furkan Andıç (Volkan), Afra Saraçoğlu (Hayat) ve Murat Daltaban (Cemal) ile el sıkışılmıştı.

Kardeş Çocukları'nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.

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