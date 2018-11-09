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Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

BASIN İlan Kurumu ile Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu

TRABZON, (DHA)- BASIN İlan Kurumu ile Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerle ilgili belediye başkan aday adaylarının başvurularını almaya başladı. Basın İlan Kurumu ile Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na başvurdu.
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Atalay'ın başvurusunu kabul ettiklerini belirterek, "Partimize Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için yapılan ilk resmi müracaatın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, aday adayı olacak herkese başarılar dilerim" dedi.

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Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu

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