Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu

TRABZON, (DHA)- BASIN İlan Kurumu ile Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerle ilgili belediye başkan aday adaylarının başvurularını almaya başladı. Basın İlan Kurumu ile Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na başvurdu.
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Atalay'ın başvurusunu kabul ettiklerini belirterek, "Partimize Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için yapılan ilk resmi müracaatın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, aday adayı olacak herkese başarılar dilerim" dedi.
FOTOĞRAFLI
AVM'de yangın! Mahsur kalanlar...
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!
3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum