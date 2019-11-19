Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: Ukrayna'da görüldü

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Kendini gazeteci olarak tanıtan Kara, sorulan sorulara çelişkili cevaplar verirken, kendi sahibi olduğunu söylediği bir internet sitesinde, "Çiftlik Bank dolandırıcısı Kiev'de Ziya Kara'ya yakalandı" başlıklı bir paylaşım yaptı. Mehmet Aydın olduğunu öne sürdüğü bir kişinin fotoğrafını da paylaşan Kara, "Başka birinin kimliğini Kullanan Mehmet Aydın'ın son zamanlarda oldukça kilo verdiği, zayıflayıp fit bir görünüme kavuştuğu görünüyor" ifadelerinde bulundu.

"YAKALANMASI AN MESELESİ" Ukrayna'nın başkenti Kiev'in farklı noktalarına, Mehmet Aydın'ın fotoğrafının olduğu ve 'Büyük Dolandırıcı. Bulana 350 bin dolar ödül' yazılı ilanlar asan Kara, "Interpol, Mehmet Aydın için 350 bin dolar ödül koydu. Şimdi bu rakamı 500 bin dolara çıkardılar. İstihbarat devrede. Yakalanması an meselesi" iddiasında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise, kendilerine Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da olduğu yönünde gelen bir bilgi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Ukrayna basınında herhangi bir haber yer almazken, Ukrayna makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

Kara, "Biz Ukrayna'ya, Türkiye'de öldürülen bir istihbaratçının katil zanlısını bulmaya geldik. Bunu araştırırken Mehmet Aydın'ın iş yerlerini bulduk. Sevgililerinin üzerine Kiev'de ve Lviv'de iki tane iş yeri açtığını öğrendik. Peşine düştük" dedi.

'Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da sahte kimlikle bulunduğunu' öne süren Kara, "Bunu araştırırken Lviv polisi bizi 3 gün cezaevine attı. Gazeteci olduğumuzu söyledik, mahkeme kararıyla çıktık. Para cezasıyla serbest kaldık" diye konuştu.

"MEHMET AYDIN BİZİ TEHDİT ETTİ"



Ziya Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Lviv'de iş yerlerini bulduk. Bu ilanları astık. İhbarlar gelmeye başladı. Sonra Kiev'de olduğunu öğrendik, Kiev'e geldik. Burada da iş yerlerini bulduk. Tehditler başladı. 4-5 otel değiştirdik. Yerini bulduk. Mehmet Aydın şu anda Kiev'de sahte bir Uruguay pasaportuyla geziyor. Buranın nüfus müdürü ona yardım etmiş. Yurt dışına kendi pasaportuyla çıkmış, başkasının kimliğiyle Ukrayna'ya geri dönmüş. Döner büfelerine Türkiye'den et satmış. Burada bir firması var. Adamlarıyla haber gönderdi. 'Türkiye'deki mağdurların parasını ödeyeceğim, ama maddi kriz var, beni kobay olarak kullandılar' dedi. Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun arkasında olan insanları arıyoruz. Çoğunu bulduk. Mehmet Aydın'ı Türkiye'de birileri koruyor. Arkasında başka birileri var.

Kiev'de işlettiği restoranı adım adım takip ediyoruz. Buraya gelmiyor kendisi. Eğlence merkezinde bizi görünce hemen kaçtı. Kiev'de üç evi var, biri villa tipi. Mehmet Aydın'a diyoruz ki, 'Ensendeyiz, Türkiye'deki mağdurların parasını öde."

Kaynak: DHA

