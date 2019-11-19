HABER

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: Ukrayna'da görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

132 bin kişiyi dolandıran ve 1,1 milyar liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna'ya 3 hafta önce İstanbul'dan geldiğini belirten Ziya Kara Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü ileri sürdü.

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: Ukrayna'da görüldü

Ukrayna'ya 3 hafta önce İstanbul'dan geldiğini belirten Ziya Kara (57) isimli Türk vatandaşı, Çiftlik Bank'ta 1,1 milyar liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü ileri sürdü.

"YAKALANMASI AN MESELESİ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in farklı noktalarına, Mehmet Aydın'ın fotoğrafının olduğu ve 'Büyük Dolandırıcı. Bulana 350 bin dolar ödül' yazılı ilanlar asan Kara, "Interpol, Mehmet Aydın için 350 bin dolar ödül koydu. Şimdi bu rakamı 500 bin dolara çıkardılar. İstihbarat devrede. Yakalanması an meselesi" iddiasında bulundu.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kendini gazeteci olarak tanıtan Kara, sorulan sorulara çelişkili cevaplar verirken, kendi sahibi olduğunu söylediği bir internet sitesinde, "Çiftlik Bank dolandırıcısı Kiev'de Ziya Kara'ya yakalandı" başlıklı bir paylaşım yaptı. Mehmet Aydın olduğunu öne sürdüğü bir kişinin fotoğrafını da paylaşan Kara, "Başka birinin kimliğini Kullanan Mehmet Aydın'ın son zamanlarda oldukça kilo verdiği, zayıflayıp fit bir görünüme kavuştuğu görünüyor" ifadelerinde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise, kendilerine Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da olduğu yönünde gelen bir bilgi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Ukrayna basınında herhangi bir haber yer almazken, Ukrayna makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

Kara, "Biz Ukrayna'ya, Türkiye'de öldürülen bir istihbaratçının katil zanlısını bulmaya geldik. Bunu araştırırken Mehmet Aydın'ın iş yerlerini bulduk. Sevgililerinin üzerine Kiev'de ve Lviv'de iki tane iş yeri açtığını öğrendik. Peşine düştük" dedi.

'Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da sahte kimlikle bulunduğunu' öne süren Kara, "Bunu araştırırken Lviv polisi bizi 3 gün cezaevine attı. Gazeteci olduğumuzu söyledik, mahkeme kararıyla çıktık. Para cezasıyla serbest kaldık" diye konuştu.

"MEHMET AYDIN BİZİ TEHDİT ETTİ"

Ziya Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Lviv'de iş yerlerini bulduk. Bu ilanları astık. İhbarlar gelmeye başladı. Sonra Kiev'de olduğunu öğrendik, Kiev'e geldik. Burada da iş yerlerini bulduk. Tehditler başladı. 4-5 otel değiştirdik. Yerini bulduk. Mehmet Aydın şu anda Kiev'de sahte bir Uruguay pasaportuyla geziyor. Buranın nüfus müdürü ona yardım etmiş. Yurt dışına kendi pasaportuyla çıkmış, başkasının kimliğiyle Ukrayna'ya geri dönmüş. Döner büfelerine Türkiye'den et satmış. Burada bir firması var. Adamlarıyla haber gönderdi. 'Türkiye'deki mağdurların parasını ödeyeceğim, ama maddi kriz var, beni kobay olarak kullandılar' dedi. Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun arkasında olan insanları arıyoruz. Çoğunu bulduk. Mehmet Aydın'ı Türkiye'de birileri koruyor. Arkasında başka birileri var.

Kiev'de işlettiği restoranı adım adım takip ediyoruz. Buraya gelmiyor kendisi. Eğlence merkezinde bizi görünce hemen kaçtı. Kiev'de üç evi var, biri villa tipi. Mehmet Aydın'a diyoruz ki, 'Ensendeyiz, Türkiye'deki mağdurların parasını öde."

Kaynak: DHA

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Husilerin alıkoyduğu gemilere ilişkin Suudi Arabistan’dan açıklamaHusilerin alıkoyduğu gemilere ilişkin Suudi Arabistan’dan açıklama
Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandıAyaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da 'pefodili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı

Skandal: 180'den fazla çocuk taciz ve tecavüze uğradı

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı!

İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı!

Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Venezuela'da hükümet ve muhalafet ana meseleler üzerinde anlaştı

Venezuela'da hükümet ve muhalafet ana meseleler üzerinde anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.