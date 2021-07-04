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Mehmet Aydın mali şubede gözaltında

04.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank aracılığıyla on binlerce kişiden para toplayarak yurt dışına kaçan ve dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank aracılığıyla on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Aydın, Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından, Türkiye'ye getirilerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Aydın dört gün gözaltında tutulacak.

Elleri kelepçeliydi

Brezilya Sao Paulo'ya giden İnterpol dairesinden 3 kişilik bir ekip tarafından teslim alınan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın içinde bulunduğu Türk Havayollarına ait uçak, cumartesi gecesi saat 22:10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda güvenlik önlemleri altında uçaktan indirilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli bir halde saat 01:20 sıralarında havalimanından çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın halen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutuluyor.

Başsavcılıktan açıklama

Mehmet Aydın'ın gözaltında alınmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir. Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir."

1 milyar liranın üzerinde para topladı

Kurduğu "Çiftlik Bank" ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Aydın, yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu.

"Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" diyen Aydın, yargının gerçeği bulacağına inandığını söylemişti.

Mehmet Aydın, Interpol'ün "en çok arananlar" listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, "elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma", "kooperatif kurarak insanları aldatma", "suçunu finans etmek için organizasyon kurma", "taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama" ve "vergi yasası ihlali" suçlamasıyla aranıyordu.

DHA,DW / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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