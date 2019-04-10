HABER

MEHMET AYVALITAŞ DAVASI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

  Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.  Mahkeme, yoğun oldukları gerekçesi ile mazeret dilekçesi sunarak ek süre talebinde bulunan bilirkişilere 15 günlük ek süre verdi.

- Bilirkişiler 15 günde raporlarını sunmazlarsa haklarında suç duyurusunda bulunulacak

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.
Mahkeme, yoğun oldukları gerekçesi ile mazeret dilekçesi sunarak ek süre talebinde bulunan bilirkişilere 15 günlük ek süre verdi. Mahkeme, bilirkişilerin bu süre sonunda raporlarını hazırlamamaları durumunda haklarında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Avukatı Yalçın Tura katıldı.

DÖRDÜNCÜ RAPOR BİR YILDIR GELMEDİ
Geçen yıldan beri raporlarını hazırlamayan bilirkişiler, dava dosyasına mazeret dilekçesi sunarak, ellerinde 80 dosya bulunduğunu, raporlarını sunmak için son kez kendilerine ek süre verilmesini istediler.

SÖZ ALAN MÜŞTEKİLERİN AVUKATLARI, SANIKLARIN TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİLER
Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, önümüzdeki 2 Haziran'ın oğlunun ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, "2 Haziran'da ölüm yıldönümünde olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ben bir babayım, sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.
Muharrem Ayvalıtaş, kardeşinin ölümünün üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Ben o zaman öğrenciydim, okudum mühendis oldum. Kardeşimin vefatıyla muallakta kalan durumlar var. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında işlem yapılmadı, detaylı bir araştırma yapılmadı. 6 sene geçti hala bu durumlar aydınlatılmadı. Sanıklara çapraz sorgu yapılmadı. Niye sanıklara soru soramıyoruz. Ceza vermek istemiyorsanız biz çekip gidelim" dedi. Sanıkların avukatı Yalçın Tura da müştekilerin müvekkillerinin tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi.

BİLİRKİŞİLER 15 GÜNDE RAPOR SUNMAZLARSA HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Bilirkişilerin raporlarını sunmaları için 15 günlük kesin süre verilmesine karar veren mahkeme, "Bu süre zarfında raporlarını ibraz etmedikleri taktirde görevlerini ihmal ettiklerinden bahisle haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının" ihtarına karar verdi. Mahkeme, bu bilirkişilerin kendilerine tanınan 15 günlük sürede raporlarını sunmamaları durumunda görevlerine son verilerek yeni bilirkişi heyeti oluşturmaya da karar verdi. Müştekilerin sanıkların tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın da bulunduğu bir gurubun yolu trafiğe kapattığı, şüpheli Görkem Demirbaş ile şüpheli taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştıkları, Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Demirbaş ve Aktaş için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü dökümü:
---------------
-Arşiv

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Kadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandıKadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandı
Özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' de protokol sırasındaÖzel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' de protokol sırasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.