Mehmet Ayvalıtaş Davası...

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.

Mahkeme, yoğun oldukları gerekçesi ile mazeret dilekçesi sunarak ek süre talebinde bulunan bilirkişilere 15 günlük ek süre verdi. Mahkeme, bilirkişilerin bu süre sonunda raporlarını hazırlamamaları durumunda haklarında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Avukatı Yalçın Tura katıldı.

DÖRDÜNCÜ RAPOR BİR YILDIR GELMEDİ

Geçen yıldan beri raporlarını hazırlamayan bilirkişiler, dava dosyasına mazeret dilekçesi sunarak, ellerinde 80 dosya bulunduğunu, raporlarını sunmak için son kez kendilerine ek süre verilmesini istediler.