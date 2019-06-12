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Mehmet Ayvalıtaş davasında savcı sanıkların beraatini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerini istedi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerini istedi. Dosyaya ulaşan 4. bilirkişi raporunda da olayın meydana gelmesinde sanıkların kusursuz olduğu, Mehmet Ayvalıtaş’ın kusurlu olduğu belirtildi.
Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada 2 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 23. duruşması görüldü.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş katılırken, kazada hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanıkların kusur durumuna ilişkin 4. kez istenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

Rapora göre ‘sanıklar kusursuz’
Raporda, sanık sürücüler Cengiz Aktaş ve Mehmet Görkem Demirbaş’ın olayda kusursuz oldukları, yayalar Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal’ın ise tamamen kusurlu oldukları kaydedildi.
Bunun üzerine söz atılan Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Evren Köroğlu, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini söyleyerek, “Raporun dosyanın kapsamıyla ne kadar uyumlu olmadığını gördük. Görüntülerin duruşma salonunda sizler tarafından da izlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Görüntüler duruşma salonunda izlendi
Avukatın talebi üzerine duruşma salonunda olay anına ait görüntüler izlendi. Bunun üzerine yeniden söz alan avukat Köroğlu, “Sunulan bilirkişi raporu dayanaksız ve delilsizdir. Görüntülerde çok açık görülmektedir ki hava koşulu, hız durumu, aydınlık durumu tespit edilebilir durumdadır ama bilirkişi bunların hiçbirine değinmemiştir” diye konuştu. Sanık avukatı Yalçın Tura ise “Bunlar özel hazırlatılmış, kişisel görüşleri içeren görüntülerdir” dedi.
Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, “Adam resmen arabayı çocukların üstüne sürmüş, bana acımayın. Adaleti sağlayın, eşim gitti, ben by-pass oldum. Bir insanı vurmak, bir canı almak o kadar kolay mı ya? Düşmanımın dahi evladını kaybetmesini istemem. Size güveniyorum, burası adalet sarayı” diyerek sanıkların tutuklanmasını istedi.

Savcı: "Beraat kararı verilsin"
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, sanıklar hakkında yapılan yargılamada, dosyada bulunan trafik ihtisas dairesinin raporu ve bilirkişi heyetleri tarafından düzenlenen raporlar ile diğer belgelerde sanıkların mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mütalaayı kabul etmediklerini söyleyen Ayvalıtaş ailesinin avukatları, mütalaaya ilişkin görüşlerini sunmak için süre istedi.
Mütalaaya ilişkin görüşü sorulan sanıklardan Mehmet Görkem Demirbaş, “Mütalaaya katılıyorum, suçsuz olduğuma inanıyorum” dedi. Diğer sanık Cengiz Aktaş da söz alarak beraatini istedi. Mahkeme heyeti ara kararında katılan avukatlarının yeniden rapor aldırılması yönündeki ve sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri reddetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 2 Haziran 2013 günü gece saatlerinde Mehmet Ayvalıtaş’ın da aralarında bulunduğu bir grubun yolu trafiğe kapatmak istediği anlatılmıştı.
İddianamede, sanıklar taksi şoförü Cengiz Aktaş ve Görkem Demirbaş’ın kullandıkları araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Ayvalıtaş’ın hayatını kaybettiği, Seyit Kartal’ın ise yaralandığı belirtilmişti.
Sanıklar Demirbaş ile Aktaş’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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