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Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişinin yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, bilirkişilere raporlarını sunmak için 15 günlük kesin süre verilmesine, bu süre zarfında sunulmaması halinde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ile ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumlarının tespiti için İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Bölümünde görev yapan 3 öğretim görevlisinden oluşan bilirkişi heyetinden istenen raporun mahkemeye ulaşmadığını tutanağa geçirdi.

Bilirkişilerin celse arasında mazeret sunduğunu aktaran Mahkeme başkanı, 80'in üzerinde dosya incelemeleri bulunduğu için kendilerine son kez süre verilmesini talep ettiklerini tutanağa yazdırdı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatları, sanıkların olaydaki kusur durumları göz önünde bulundurularak tutuklanmalarını talep etti.

Baba Ali Ayvalıtaş da, "Oğlumun 2 Haziran'da ölüm yıl dönümünde olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ben bir babayım. Sanıkların tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Mehmet Ayvalıtaş'ın ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş da kardeşinin ölümünün üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Ben o zaman öğrenciydim şimdi okudum mühendis oldum. Kardeşimin vefatıyla alakalı muallakta kalan durumlar vardır. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında işlem yapılmadı. 6 sene hala kabul edilebilir bir araştırma getirmediler önümüze. Sanıklara çapraz sorgu yapılmadı. Niye biz sanıklara soru soramıyoruz? Ceza vermek istemiyorsanız da söyleyin. Artık buraya gelip gitmek istemiyorum. Buraya her geldiğimizde canım yanıyor." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bilirkişilere raporlarını sunmak için 15 günlük kesin süre verilmesine, bu süre zarfında sunulmaması halinde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bilirkişi heyetinin belirtilen kesin süre zarfında raporu sunmaması durumunda görevine son verilmesini kararlaştıran heyet, aynı üniversiteden aynı ana bilim dalında görevli başka öğretim görevlilerinden oluşturulacak 3 kişilik bilirkişi heyetinden rapor istenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklara çapraz sorgu yapılması, sanıkların tutuklanması ve olay yerinde keşif yapılması yönündeki talepleri reddederek duruşmayı erteledi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 9 Mayıs 2018 tarihinde görülen duruşmada, sanıkların kusur durumunun tespit edilmesi için dördüncü kez rapor aldırılmasına karar vermişti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 2 Haziran 2013 gecesi, Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen eylem sırasında aralarında Mehmet Ayvalıtaş ile kuzeni Seyit Kartal'ın da olduğu bir grubun yolu trafiğe kapatmak istediği kaydediliyor.

Sanık Görkem Demirbaş ile sanık taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştığı belirtilen iddianamede, kazada 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği, Seyit Kartal'ın ise yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Demirbaş ile Aktaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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