Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 24. celsesine, tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ile yakınları da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, kazanın 2 Haziran 2013'te olduğunu hatırlatarak "Bu tarihten beri 6,5 yıllık bir süreçte adalet arayışı içindeyiz. Bir celse daha geçerse yedinci yıla girmiş olacağız. Biz bu duruşmada taleplerimizin tek tek ayrıntılı değerlendirilmesini istiyoruz. Her iki sanıkta kusurlu eylemleri nedeniyle bu kazaya neden olmuştur." dedi.

Söz verilen diğer müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da, kazanın üzerinden 6,5 yıl geçtiğini belirterek, "Hiçbirinizin bu şekilde, buradaki olayı yaşamasını istemiyorum.Oğlum asker olacaktı, gelecekti, yuvasını kuracaktı. Biz kimsenin hakkını yemeyiz. Herkesin çocuğu gider orada bir yürüyüş var. O gün orada olması sadece halka destek vermek istemesiydi. Benim sizden ricam önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Lütfen bunları tutuklayın." ifadesini kullandı.