Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu olan haberi nedeniyle Mehmet Baransu 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Baransu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Davanın diğer sanığı olan, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban ise duruşmaya katılmadı. Baransu mahkemede beraatını talep etti. Çoban'ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu da haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu ve müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını belirterek müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme Baransu'yu "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatına karar verdi.

DHA / EC, BÖ

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