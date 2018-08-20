Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Sabah'ta "Neden ABD’ye 'FETÖ’yü vermezseniz size yaptırım uygularız' demedik ki" başlığıyla yayımlanan yazısında, birkaç yıl önce California Berkeley Üniversitesi uzmanlarının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kullanılması planlanan farklı bir bombayı hedefleyen çalışmaların gizli belgelerine ulaşıldığını aktaran Barlas, "Buna göre Amerikalı uzmanlar, 1944'te düşman askerlerini eşcinselleştirecek bir bomba için çalışmalar yapmaktaymışlar... Bu bomba uçaktan atıldığı zaman, düşman askerleri birbirlerine karşı cinsel çekim hissedeceklermiş. Böylece Amerika'ya karşı savaşmayı bırakıp birbirleriyle sevişeceklermiş. Düşünün ki bu proje bir fantezi falan değilmiş..." diye yazdı. Barlas yazısının devamında şu şfadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Amerikalılar Japonya üzerine bu bombayı değil Hiroşima ve Nagazaki'ye iki tane atom bombası attılar. Japonlar da söz konusu bombayla amaçlanandan faklı bir "Kayıtsız şartsız teslim"le, savaşmaya son verdiler.

Farklı bir kafa yapısı

Şu anda dünyada Amerika ile anlaşmazlık içinde olan tüm ülkeler, karşılarındaki muhatabın yani Amerika'nın kafa yapısını yukarıdaki olaya bakarak anlayabilirler. Yani Amerika bir ülkeye düşman olduğu ve savaşmaya karar verdiği zaman ya bu ülkenin insanlarının cinsel tercihlerini değiştirecek bir bombayı, ya da hepsini öldürecek bir bombayı planlar.