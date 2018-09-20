Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Gaziler Günü nedeniyle ekonomi hakkında yaptığı açıklamayı eleştirdi. Barlas, "Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında, Türkiye ekonomisinde yaşanan durum için "Kriz mıriz yok, bunların hepsi manipülasyon" demişti. Döviz ile kiralama yasağına değinen Erdoğan, "Bu ülkede dolar ile Avro ile kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler" diye konuşmuştu. Barlas Erdoğan'ıın bu konuşmasını eleştirdi.

Barlas'ın "Bir kriz yok ama kriz içerikli konuşmalar krizi tetikleyebilir" başlığıyla (20 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz" şeklindeki sözlerine katılmamak mümkün değildir.