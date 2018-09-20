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Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Gazeteci Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik dalgalanmayla ilgili "Kriz mriz yok" sözlerine tepki gösterdi.

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Gaziler Günü nedeniyle ekonomi hakkında yaptığı açıklamayı eleştirdi. Barlas, "Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında, Türkiye ekonomisinde yaşanan durum için "Kriz mıriz yok, bunların hepsi manipülasyon" demişti. Döviz ile kiralama yasağına değinen Erdoğan, "Bu ülkede dolar ile Avro ile kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler" diye konuşmuştu. Barlas Erdoğan'ıın bu konuşmasını eleştirdi.

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Barlas'ın "Bir kriz yok ama kriz içerikli konuşmalar krizi tetikleyebilir" başlığıyla (20 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz" şeklindeki sözlerine katılmamak mümkün değildir.

İnançlı olmak

Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki sözlerine kim hayır diyebilir ki?
"- Türkiye 20 yıl önceki Türkiye'den daha zengin, daha etkilidir. YarınkiTürkiye daha güçlü, daha iddialı olacaktır.
İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemizin potansiyelini biliyoruz.
Hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz."

Kriz görmedik mi?

Biz "Kriz" nedir çok iyi bilen bir toplumuz... Geride bıraktığımız 20'nci Yüzyıl, bizim de merkezinde olduğumuz global ölçekteki krizlerin öyküleriyle dolu değil midir? Bırakalım Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını ve parçalanmasını... Veya bırakalım Soğuk Savaş'ın başlangıcında toprak bütünlüğümüzü korumak için Washington'un patronluğunu kayıtsız şartsız kabul edişimizi... Dış güdümlü darbeleri, PKK'nın sahaya sürülmesini, iflaslar ertesinde IMF'ye defalarca teslim olmamızı veya FETÖ devlete sızarken uyumuş olmamızı falan unutalım...

Kriz değil

Evet... Bugün dolar fiyatının olağandışı nedenlerle yükselmesi veya aşırıborçlanma dolayısıyla bir yeniden yapılanmaya gereksinim duyulması gibi,ekonomiyi zorlayan durumlar var. Ama bunlar bir "Kriz"i işaret etmiyor. Krizdenilince ekonomik hayatın durması, piyasanın kanının çekilmesi, bankalarınfaaliyetlerine ara vermesi, halkın yarınından emin olmaması gibi durumlar akla gelir.

Önemli bir nokta

Ancak bizi doğrudan ilgilendiren bir noktayı da hatırlatmadan geçmemeliyiz.
Eğer ülkede gerçekten bir kriz yoksa ülkenin siyasi liderleri toplumu geren ifadelerle yapılmış öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdırlar.
Bu gibi önemli dönüm noktalarında toplumun sakinliğe, güven duygusuna ve istikrarın varlığına inanmaya ihtiyacı vardır. Özellikle ekonominin gerçeklerine karşı yapılmış tepkisel konuşmalar, piyasadaki güven duygusunu zedeleyebilir.
Sonuçta biz neleri aşmadık ki...


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
1 grm adamlığın yok kalkmış reisi eleştiriyorsun sana mı düştü tasası
YANDAŞ YAZAR BİLE KRİZE DAHA FAZLA DAYANAMAMIŞ! BAKALIM TROLCÜKLER NE DİYECEK BU İŞE BİLMEM KAÇ 180 DERECE DÖNECEKLERRR!!!
koyunlara az bile boşversene
Türkiyenin en önemli projesi Ankara-İzmir hızlı tren projesi parasızlıktan durdu diğerlerini hiç söylemiyorum sebeb KRİZ değil MRİZ.
GÜNAYDIN TROLCÜKLER!!! HADİ BAKALIM BUNA DA NASIL BİR KULP TAKACAKSINIZ? SAKIN HA DİKKAT EDİN KUL HAKKINA GİRİYOR,SONRA ALTINDAN KALKAMAZSINIZ! İLAHİ ADALET YAKANIZI BIRAKMAZ! SÖYLEMEDİ DEMEYİN!
Barlas BAŞKAN ın dediği bu kriz gerçek değil ama yalana her kes inanırsa o zaman gerçek kriz olacak diyor biz vatandaş olarak anladığımız ama fırsatçılar böyle yapmasa hiç etkisi olmazdı millet panik yapsında kriz çıkaralım dertleri bu 15 temmuzlar bitmiyor işte abd nin dış güçlerin anlayın artık kimden yanasınız BAŞKA TÜRKİYE YOK sahip çıkalım liderimize devletimizi vatanımızı milletimize BAŞKAN NE DİYORSA O dur de adam bizim için uyku uyumuyor
Evet ya, ülkede kriz mıriz yok, itibar abidesi sarayımız var, cumhurbaşkanına ait 13 adet jumbo jetlerimiz var, türlü türlü meyva ve meyva sularımız var, 1600lira alıp refah içinde geçinen işcilerimiz var, ithal et süt türlü türlü gıda çeşitlerimiz var, herşeyden önemlisi dünya liderimiz var,
Sayın Barlas.. manupilasyon yapmayın ! Ülkede kriz olsaydı, 300 milyon dolarlık Uçan Saray almak için eller sıvanmazdı..
Kriz kelimesinin kullanılması ikinci bir emre kadar yasaklandı.. Sizin hala haberiniz yok mu ? Ne krizi kardeşim ne krizi ! Sarayda kriz yok dedik ya..
ARTIK KOMİK OLMAYA BAŞLADI REYİZ. HEM DE TRAJİKOMİK...
krizi tabiki görmezsin etrafında 100 yalaka var sana etrafına perde çekmişler krizi görmeyesin diye 80 milyon görüyor siz hala görememişsiniz.
Demek ki, fikir özgürlüğü var. Size göre "yandaş" medyada bile. Aynısını "muhalif basında" görülebilir mi ? Asla !
@emrmrtdnz Lan yürü git zibidi adamın emekliliği gelmiş bırak ta korkmasın artık
KRİZ İN DİĞER OKUNUŞUDA KERİZ BİZDE YEDİK KRİZ YOKMUŞ KRALI VAR
kıriz mıriz yok bu ülkede baypas var hepsi yalan amarika yaptı tl harcayın dövizle işimiz olmaz burası türkiye türkiye tl geçer
BİR ŞİRKETTEN YÜKLÜ BİR ALACAĞIM VARDI!!!DEVLET ŞİRKETE EL KOYDU VE GİDİŞ O GİDİŞ,KAÇ SENE GEÇTİ NE ARAYAN VAR,NE DE SORAN! ÜSTELİK BANKA KREDİSİ KULLANARAK DÖVİZ ÜZERİNDEN ÖDEME YAPMIŞTIM! PER,PERİŞAN VE BANKALARLA PAPAZ OLDUM! BELKİ BU YAZDIKLARIMI ETKİLİ VE YETKİLİ KİŞİLER OKUYORDUR, AMA BU GÜZELİM ÜLKEMDE HAK,HUKUK VE ADALETİ BULAMIYORUM! BU İŞİ DE ALLAH'A HAVALE EDİYORUM!HAKKIMI DA HELAL ETMİYORUM! VEBALİ BOYUNLARINA!
OZAMAN BATTIM DİYENLER DE KAFASINA GÖREMI BATIYOR REYİZ
Yarın sabah fetödan gözalti.... simdiden Gecmis olsun :)
Sabah yazarı Hükümeti ya da Cumhurbaşkanını eleştirebilmiş miiiiii..? yok artık..yürek mi yemiş o adam..ya da başka gazetede iş mi bulmus?
Doğru söylemiş barlas bey sabah dolar 6,25 c başkanı inadına ters konuş yaparak doları 6,55 getirdi ve sonrada faiz artırdı dolar yine 6,25 geldi bırak böyle sert konuşmalara halkda panik yapmasın
ilk kez nihayet.
BU BARLASI KOVACAKALR YAKINDA .55 MİLYAR MAAŞTAN OLACAK ZAVALLI .
Madem eleştiriyorsun ne işin var damarın gazetesinde.gerci para tatlı geliyordur. fazla konuşma biat et değilse kovarlar
ne krizi arkadaşlar şaka mı yapıyosunuz aman reyiz duymasın
Haklı ülkede kriz yok ama saraya göre, dışarıda batan binlerce şirketler işsiz kalan insanlar ve eleman arayan firmların haklarını daha az maaşla suriyelilerden yana kullanmaları vs vs bunlar krizden sayılmaz tabi zamları söylemiyorum bile....
Kriz de çok kerizde
Her kes senin gibi devlet kasasından geçinmiyor bir çarşı pazar gezde gör varmı yokmu.
KRİZMİ YOK :) TAYİP NE GELDİYSE BASIMIZA SENDEN ÖTÜRÜ GELDİ BE UTANMADAN KALKMIŞ KRIZ MRIZ YOK DIYORSUN ÜLKEYİ SOKTUGUN HALE BAK YAZIKLAR OLSUN
oksijen ısrafısın yeminle..ne yiyip ne içiyorsun hiçmi Pazar market alışveriş yapmiyorsun kriz yok demekle kriz yok olmuyor..madem kriz yok elektrik dogalgaza yapılan zamlar neyin nesi...cok cahilsiniz..
Sana göre yok tabii sen ve damadın krallar dan daha lüks hayat yaşamaya devam edin elbet bir gün bunun hesabını sorarlar sana.
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