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Gündemi sallayacak iddia! 'Dolarla ticaret suç sayılacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, belirsiz bir gelecekte dolarla yapılan ticaretin suç olarak görüleceğini söyledi. Barlas, "Bizim de yaptığımız gibi, dış ticareti dolar dışındaki yerel para birimleri ile yapmaya başlamak en akılcı yöntemdir" iddiasını dile getirdi

Gündemi sallayacak iddia! 'Dolarla ticaret suç sayılacak'

Mehmet Barlas'ın "ABD doları bir savaş aracı olarak mı kullanıyor?" başlığıyla (6 Eylül 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"...İngiltere'den elde edilen Amerikan bağımsızlığının fonlanabilmesi için 1781'de Philadelphia'daki Bank of North Amerika, ülkenin ilk ulusal bankası kabuledilir. 1785'te dolar ABD'nin ulusal para birimi kabul edilir ve ilk kâğıt para 1861'de tedavüle çıkartılır. Amerika iç savaşını finanse edebilmek için de karşılıksız yeşil dolarlar basılır. 1913'te kurulan Federal Reserve Bank'ın çıkardığı dolarların üzerine "Allah'a güveniyoruz" (İn god we trust) ibaresi de 1955'teki bir kanunla yerleştirilmiştir.

Dolara karşı dünya ekonomilerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri biraz zaman alacak. Bizim de yaptığımız gibi, dış ticareti dolar dışındaki yerel para birimleri ile yapmaya başlamak en akılcı yöntemdir.

Belirsiz bir gelecekte bazı ülkelerde dolarla yapılan ticaretin suç olarak görüleceğini de herhalde tahmin edebiliriz..."

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dolar Mehmet Barlas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerli parayla yap ticareti seni tutanmı var.
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