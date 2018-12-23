Mehmet Baştürk, O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokakta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan genç müzisyen Mehmet Baştürk, O Ses Türkiye'de fırtına gibi esti.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran "Vazgeçtim" şarkısını O Ses Türkiye'de de seslendiren Mehmet Baştürk, 4 jüriyi de döndürmeyi başardı.

JÜRİ BİRBİRİYLE SAVAŞTI

Mehmet Baştürk'ü takımına almak isteyen Seda Sayan, diğer jüri üyeleriyle adeta savaştı. Yarışmacıya övgüler yağdıran Sayan, "Sen benim takıma gelirsen, beni şampiyon yaparsın" dedi. Beyazıt Öztürk ise yarışmacı Mehmet Baştürk'e Sezen Aksu'dan şarkı alacağı vaadinde bulundu.

Esprilerin havada uçuştuğu yarışmada Mehmet Baştürk, seçimiyle büyük sürpriz yaptı. Baştürk, Beyazıt Öztürk'le yoluna devam edeceğini açıkladı.

Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokakta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Baştürk'ün videosu paylaşım rekorları kırmıştı. Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' şarkısını söyleyen Baştürk'ün videosunu fark edenler arasında Demet Akalın da vardı. Ünlü popçu, sesini beğendiği Mehmet Baştürk'e vokallik teklifinde bulundu ancak olumsuz yanıt almıştı.