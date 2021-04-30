Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Boynukalın ne dedi?

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası gündem olan Mehmet Boynukalın vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, ayrıntılar...
MEHMET BOYNUKALIN NE DEDİ?
Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımları yapmıştı:
Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.
İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye.
— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 20, 2021
Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti.
Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.
— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 8, 2021
MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Boynukalın, 1992 yılında el-Ezher Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini tamamlamıştır. “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar” başlıklı teziyle 1999 yılında İslam hukuku doktoru olmuştur.
Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu esnada İmam Maturîdî’nin meşhur tefsiri Te’vîlâtu’l-Kurân adlı eserin ilmi neşir projesinde yer almıştır.
2001-2006 yılları arasında İngiltere’de bilimsel araştırmalarını sürdürmüştür. 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yapan Boynukalın 2011’de İslam hukuku doçenti olmuş, 2018 yılında ise profesör ünvanı almıştır.
Boynukalın, 2011-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosunda yer almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Hanefî Mezhebi’nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybânî’ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl’ın ilmi neşrini gerçekleştiren Boynukalın’ın telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Aynı zamanda kurra hafız olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camii İmam Hatibi Merhum Kurra Hafız İbrahim Gündoğan Hocaefendi’de tamamlamıştır.