Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Boynukalın ne dedi?

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası gündem olan Mehmet Boynukalın vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, ayrıntılar...

MEHMET BOYNUKALIN NE DEDİ?

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımları yapmıştı:

Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye.

— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 20, 2021

Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti.