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Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

26.04.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. "Kapanmanın süresi önemli. 17 Mayıs'a kadar olan kapanma şöyle bir sorun çıkarabilir." diyen Ceyhan, "14 gün sonra yeni hastalar çıkabilir. Oradan çıkacak hastaları farkına varıp onları da yeniden izole etmek için toplam 28 gün kapanma süresi gerekir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Habertürk televizyonunda konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan alınan yeni yasak kararlarını yorumladı.

"BAŞKA ÇARE YOKTU"

"Aslında başka çare yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam etseydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık" diyen Ceyhan, "Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

Ceyhan, "Tam kapanma demememizin sebebi ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için, karne-belge vererek sadece oraya gidip dönüldüğünü denetleyerek uygulanana kapanmadır, tam kapanma...

Bunu hep söylüyorduk, bunu Çin'in dışında herhangi bir ülke uygulayamadı. Çünkü orada çok antidemokratik yollarla, kapıları dışarıdan tahtalardan çivilemek gibi uygulamalar oldu."

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BİLİM KURULU VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

"Salgın dalgalanmalar şeklinde seyrettiği için vaka sayılarının bir miktar düştüğü döneme sevinip kendimizi rahatlatarak değil tam tersine bir sonraki dalgaya hazırlıkla ve onun mümkün olduğu kadar az zarar verici bir şekilde geçmesi için hazırlıkla geçirmeliyiz" diye konuşan Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu'na bu süreçte rehberlerini mutant virüslere karşı güncelleme çağrısında bulundu.

"Bilim Kurulu rehberlerinin mutant virüse göre yeniden revize etmeli. Eksiklerimiz tamamlanmalı" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Bu arada da Sağlık Bakanlığı bulabildiği kadar aşı bulacak ve bu aşılanma oranlarını yükseltmek durumundayız" diye konuştu.

"14 GÜN SONRA YENİ HASTALAR ÇIKABİLİR"

Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu kararlar, bizim geçen Nisan ayında aldığımız tedbirlere benzer bir uygulama geldi. Bir tek, kademeli mesaiyi duymadım. Çalışan insanların sayısı azalıyor diye düşünülmüş olabilir ama ben ona çok önem veriyorum.

Kapanmanın süresi önemli. 17 Mayıs'a kadar olan kapanma şöyle bir sorun çıkarabilir. Bu hastalığın, maksimum 14 gün kadar kuluçka süresi var bu hastalığın.

Bu kişileri eve kapattığımız zaman 14 gün sonra yeni hastalar çıkabilir. Oradan çıkacak hastaları farkına varıp onları da yeniden izole etmek için toplam 28 gün kapanma süresi gerekir. Sanıyorum bu da 17 Mayıs'ta yeniden değerlendirilecektir.

Şu anda alınacak kararların etkisini göreceğiz."

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu

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