HABER

"Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi, boşanma davası açan eşine mesaj atıp iple intihar girişiminde bulundu.

Antalya’da bir kişi, boşanma davası açan eşine mesaj atıp iple intihar girişiminde bulundu. Kahvede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince büyük panik yaşadı. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, "Mehmet değilmiş" deyip oyunlarının başına döndü.
Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde çalışan kadın ailevi nedenlerden dolayı arasında sorun bulunan eşine boşanma davası açtı. Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı. Mesajın polise bildirilmesiyle eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve kocanın yakınları balkondan eve girdi. İpten indirilen kocaya hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bu sırada, yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri merakla olay yerine geldi. Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli ambulansın kapısını dahi açıp içeri baktı. ’Mehmet değilmiş’ diyen mahalleli, daha sonra kahvehanedeki oyunlarına geri döndü.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Tamir edilen cep telefonunun patlama anı kameradaTamir edilen cep telefonunun patlama anı kamerada
Hasımlarını vuran kardeşler serbest kaldıHasımlarını vuran kardeşler serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.